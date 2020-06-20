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Stadyumda Wushu antrenmanı yaptılar

DÜZCE(İHA) – Korona virüs salgını nedeni ile 18 yaş altı gençlerin sokağa çıkmasının sınırlandırılmasının ardından uzun süre antrenman yapamayan çocuklar, normalleşme sürecinin ardından Düzce 18 Temmuz Şehir stadında wushu antrenmanı yaptı.


18 yaş altı gençlerin sokağa çıkmasının sınırlandırılması ile sadece evlerinde antrenman yapabilen Wushu sporcuları, normalleşme sürecinin ardından ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Wushu antrenörü Ayşegül Ödemiş eşliğinde ilk gerçekleştirilen antrenman sosyal mesafe kurallarına uyularak Düzce 18 Temmuz Şehir stadyumunda gerçekleştirildi. Çocukların yoğun katılım gösterdiği antrenmanda velilerde stadyumda yürüyüş yaptı.

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