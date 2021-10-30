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Stajyer öğrencilere temel iş sağlığı eğitimi verildi

DÜZCE (İHA) – Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı İşçi Sağlığı ve Güvenliği Birimi eğitimlerine devam ediyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı İşçi Sağlığı ve Güvenliği Birimi eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda son olarak milli eğitim müdürlüğünde stajyer olarak görev alan öğrencilere temel iş sağlığı eğitimi verildi.


Düzce'de iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak eğitim faaliyetlerine aralıksız bir şekilde devam ediliyor. Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan İşçi Sağlığı ve Güvenliği Birimi, Milli Eğitim Müdürlüğü hizmetler birimlerinde stajyer olarak görev yapan öğrencilere yönelik eğitim faaliyeti düzenledi. Düzenlenen faaliyette çalışanlara temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi. Öğrencilere tek tek uygulamalı anlatılan eğitim öğrenciler tarafından beğenildi.

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