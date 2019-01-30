Standard Profil Düzce Fabrikası'na yeni genel müdür atandı

Dünya çapında faaliyet gösteren Standard Profil Grubu'nun Düzce Fabrikası'na Genel Müdür olarak sektörün deneyimli ismi Rıdvan Yıldız atandı.

Dünya çapında markalara sızdırmazlık üretimi yapan Standard Profil Grubu'nun Düzce Fabrikası'na yeni bir genel müdür ataması gerçekleşti. Rıdvan Yıldız, binden fazla çalışanın istihdam edildiği Standard Profil Grubu Düzce Fabrikası'nda Genel Müdür olarak göreve başladı. Otomotiv sektöründe yaklaşık 20 yıllık deneyime sahip olan Yıldız, kariyeri boyunca, Magna, Johnson Controls, Bekaert ve Toyota Boshoku gibi şirketlerde ürün geliştirmeden kaliteye çok çeşitli alanlarda yönetici olarak görev aldı. Sektörde önemli bir birikime sahip olan Yıldız, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Yıldız, Standard Profil Grubu'na katılmadan önce 4 yıldır Nexans Denizli Fabrikası'nda Genel Müdür olarak görev yapıyordu.