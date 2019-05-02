Standard Profil Düzce'ye büyük istihdam ödülü

Düzce'nin en büyük işverenlerinden biri olan ve istihdama büyük katkı sağlayan Standard Profil Grubu, Düzce Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü tarafından 2018 yılında istihdamın korunması ve geliştirmesine yönelik çaba ve katkılarından dolayı ödüle layık görüldü.

Dünya çapındaki otomotiv markalarına sızdırmazlık profili üretimi yapan Standard Profil Grubu, Düzce Fabrikası'nda gerçekleştirdiği üretim kapsamında 2018 yılında istihdamın korunması ve geliştirmesine yönelik çaba ve katkılarından ötürü Düzce Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü tarafından ödüllendirildi. Düzce'nin en büyük işverenlerinden biri olan ve istihdama büyük katkı sağlayan şirket, aynı zamanda Düzce SGK İl Müdürlüğü tarafından teşekkür belgesi ile onurlandırıldı.

Düzce Valisi ve Düzce protokolü üyelerinin katıldığı Sanayi Buluşturma Platformu tarafından düzenlenen törende Standard Profil Grubu adına ödülü Standard Profil Grubu Düzce Fabrikası Genel Müdürü Afşin Dakiki ve Tedarik Zinciri Müdürü Osman Kayıkçı aldı.

Düzce Organize Sanayi Bölgesi Sosyal Tesisinde gerçekleşen törende konuşma yapan Genel Müdür Afşin Dakiki, “Otomotiv sızdırmazlık profili alanında 42 yıl önce yolculuğuna başlayan Standard Profil Grubu olarak, bugün 7 ülkede 8 bin çalışanıyla dünya devi otomotiv markaları için müşteriye özel çözümler üretiyoruz. Özellikle istihdamın gelişmesine yönelik sağladığımız katkılardan dolayı Düzce Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü tarafından ödüllendirilmek bizim için gurur verici” dedi.

Standard Profil, dünya çapında otomobil sızdırmazları üretimi gerçekleştiriyor. Merkez üssü İstanbul'da olmak üzere Düzce'de ve Manisa'da yer alan toplam 3 fabrikasının yanı sıra Standard Profil, İspanya, Fas, Çin, Güney Afrika, Bulgaristan ve Meksika'da faaliyet gösteriyor.