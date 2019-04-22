Standard Profil Grubu çocukları 23 Nisan'ı tiyatro ile kutladı

Standard Profil Düzce Fabrikası çalışanlarının çocukları, 23 Nisan coşkusunu “Çevreci Çocuklar Kampı” oyununu aileleriyle izleyerek yaşadı.

Dünya çapındaki otomotiv markalarına sızdırmazlık profili üretimi yapan Standard Profil Grubu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını çalışanlarının çocukları için düzenlediği tiyatro oyunu ile kutladı. Düzce Fabrikası çalışanlarının çocukları için düzenlenen “Çevreci Çocuklar Kampı” oyununu binin üzerinde çocuk aileleriyle izlerken bu sevince Düzce Fabrika Genel Müdürü Afşin Dakiki de katıldı.

Düzce Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve çocuklara çevreyi koruma bilinci aşılamayı amaçlayan “Çevreci Çocuklar Kampı” oyunu Tiyatro Mie ekibi tarafından sahnelendi. Standard Profil Düzce Fabrika Genel Müdürü Afşin Dakiki ve Düzce Fabrika yöneticileri de oyunu izlemek üzere çocukları ile birlikte salondaki yerlerini aldı.

Oyun öncesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak üzere kısa bir konuşma yapan Afşin Dakiki, “Standard Profil Grubu olarak çocuklarımızın geleceğimiz olduğunu düşünüyor, onların gelişimi için gereken her türlü katkıyı sunmak için çabalıyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği bu güzel bayramı, keyifli bir tiyatro oyunu ile geleceğimiz olan çocuklarımızla birlikte izlemekten mutluluk duyuyoruz. 8 bin çalışanımızla dünya çapında markalara sızdırmazlık üretimi gerçekleştiren Standard Profil Grubu olarak, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yarınlara taşıyacak her türlü gelişim sürecini desteklemeye hazırız” dedi.

Standard Profil Grubu, Düzce'nin ardından 27 Nisan tarihinde Manisa'da düzenleyeceği tiyatro gösterisi ile Manisa'daki Standard Profil 1 ve Standard Profil 2 fabrikalarındaki çalışanlarının çocukları ile kutlamaya devam edecek.