Standard Profil'den çalışanlarına eğitim

Standard Profil Grubu, yaklaşık bin kişinin istihdam edildiği Düzce Fabrikası'ndaki çalışanlarının bireysel gelişimini desteklemek, farkındalığını ve iş verimliliğini artırmak üzere gerçekleştirdiği bir dizi eğitimle insan kaynağına verdiği değeri bir kez daha ispatladı.

Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimlerde yaklaşık bin Standard Profil çalışanı, alanında uzman eğitmenlerden İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, Çevre Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi eğitimleri aldı. Standard Profil çalışanları İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı eğitimi kapsamında iş kazaları ve meslek hastalıkları konusunda farkındalık kazanırken Çevre Yönetim Sistemi eğitimi ile çevresel etkilerin yönetmeleri ve kontrol etmeleri konusunda bilgilendirildi. Bilgi Güvenliği eğitimi kapsamında ise şirketlerin verilerini, fikri mülkiyetlerini ve hassas müşteri bilgilerini koruma konusunda eğitim alırken, Enerji Yönetim Sistemi eğitimleri çerçevesinde enerjinin temin edilmesi, yönetilmesi ve enerji verimliliği ile ilgili temel kavramlar hakkında bilgi edindi.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Standard Profil Düzce Fabrikası Tedarik Zinciri Müdürü Osman Kayıkçı, “Standard Profil olarak çalışanlarımız için gerekli olan mesleki eğitimleri eksiksiz bir şekilde vermeyi hedeflerken, uluslararası geçerliliği ve tanınırlığı olan sertifikalarla üretim süreçlerimizi tamamlıyoruz. Dünyanın en büyük sızdırmazlık üreticilerinden biri olarak, tüm üretim süreçlerimizi bu sertifikalarla tanımlanmış kural ve standartlara bağlı kalarak gerçekleştirerek, bu alandaki iddiamızı sürekli kılıyoruz” dedi.