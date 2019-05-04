Standard Profil'den gençlere başarı için ipuçları

Standard Profil, Düzce Üniversitesi Kariyer Topluluğu tarafından düzenlenen Yaşam ve Kariyer Fuarı'na Altın Sponsorluk desteği verirken, Standard Profil Düzce Fabrikası İK Uzmanları gençlere başarılı bir kariyerin ipuçlarını verdi.

Dünya çapındaki otomotiv markalarına sızdırmazlık profili üretimi yapan Standard Profil Grubu, her yıl olduğu gibi bu yıl da Düzce Üniversitesi Kariyer Topluluğu tarafından organize edilen ve bu yıl 5.si düzenlenen Yaşam ve Kariyer Fuarı'na Altın Sponsor olarak destek oldu. Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğine Standard Profil adına katılan Standard Profil Grup SPPS Direktörü Mustafa Kemal Altay, kendi kariyerinden örnekler vererek gençlere iş hayatında başarılı olmaları için ipuçları verdi.

Standard Profil Düzce Fabrikası İK Ekibi'nin da yer aldığı Yaşam ve Kariyer Fuarı'nda, Standard Profil aynı zamanda öğrencilerden gelen soruları yanıtlamak üzere stand açtı. Standı ziyarete gelen öğrencilerin soruları yanıtlayan uzmanlar, aynı zamanda Düzce Üniversitesi Kariyer Topluluğu tarafından belirlenen öğrencilere iş mülakatı simülasyonu gerçekleştirdi.

Gençlerin hayatlarında fark oluşturmaları için ilham almalarını sağlayacak paylaşımlarda bulunan Mustafa Kemal Altay, “Otomotiv sızdırmazlık profili alanında 42 yıl önce yolculuğuna başlayan Standard Profil Grubu olarak, bugün 7 ülkede 8 bin çalışanıyla dünya devi otomotiv markaları için müşteriye özel çözümler üretiyoruz. Gençleri, yeni yetenekleri şirketimize çekmek üzere var gücümüzle çalışırken yeni kuşağın ihtiyaçlarına göre üretim süreçlerimizi ve kurumsal yapılanmamızı yeniden şekillendiriyoruz. Teknolojinin en çok dönüşüme uğrattığı sektörlerden biri olan otomotivde kariyer yapmak isteyen gençlere en önemli tavsiyem, dijitalleşmenin tüm imkanlarından faydalanarak durmaksızın öğrenmeye devam etmeleri ve kendilerini geliştirmeleridir” dedi.

Standard Profil, dünya çapında otomobil sızdırmazları üretimi gerçekleştiriyor. Merkez üssü İstanbul'da olmak üzere Düzce'de ve Manisa'da yer alan toplam 3 fabrikasının yanı sıra Standard Profil, İspanya, Fas, Çin, Güney Afrika, Bulgaristan ve Meksika'da faaliyet gösteriyor.