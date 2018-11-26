Standard Profil'e büyük ödül

'si düzenlenen satınalma ve tedarik zinciri konferansı ve ödül töreni kapsamında tedarikçi ilişkileri kategorisinde büyük ödüle layık görüldü.

Dünya çapında markalara sızdırmazlık üretim yapan Standard Profil Grubu, Satınalma Kulübü BuyerNetwork.net, BN Academy ve Satınalma Dergisi tarafından bu yıl 15.'si düzenlenen satınalma ve tedarik zinciri konferansı ve ödül töreni kapsamında Ariba çözümü ile tedarikçi ilişkileri kategorisinde büyük ödüle layık görüldü.

Kamu ve özel sektörden çok sayıda profesyonelin katılımı ile İstanbul Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Satınalma ve Tedarik Zinciri Konferansı ve Ödül Töreni'nde, satınalma ve tedarik zinciri yönetiminin önemi farklı perspektiflerden ele alınırken, Standard Profil Grubu İç Denetim Direktörü Kemal Tapkan, “Tedarik Zincirinde Etik” konulu bir konuşma yaptı. Gün sonunda en başarılı tedarikçi şirketlere farklı kategorilerde ödülleri takdim edilirken, 5 kıtada 12 fabrikasıyla dünya çapında üretim gerçekleştirilen Standard Profil Grubu, Ariba çözümü ile Tedarikçi ilişkileri kategorisinde büyük ödüle layık görüldü. Ödülü Standard Profil Grubu adına alan Grup İndirekt Satınalma Müdürü Demet Gülerman; “Satınalma ve IT ekiplerimizin bir arada çalıştığı uzun soluklu bir proje ile Türkiye'de ilk olan bu uygulamaya imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ekiplerimizin bu özverili çalışmalarının ödülle taçlandırılması ise çok gurur verici” dedi.

Standard Profil Grubu, otomatikleştirilmiş onay akışları kullanarak tedarik sürecini geliştiren Ariba çözümü ile ödüle layık görülürken, tedarik sürecini modernize ederek müşterilerine çok daha etkin ve hızlı bir biçimde hizmet vermeye başladı.