İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Standard Profil'e büyük ödül

Standard Profil Grubu, bu yıl 15.

'si düzenlenen satınalma ve tedarik zinciri konferansı ve ödül töreni kapsamında tedarikçi ilişkileri kategorisinde büyük ödüle layık görüldü.


Dünya çapında markalara sızdırmazlık üretim yapan Standard Profil Grubu, Satınalma Kulübü BuyerNetwork.net, BN Academy ve Satınalma Dergisi tarafından bu yıl 15.'si düzenlenen satınalma ve tedarik zinciri konferansı ve ödül töreni kapsamında Ariba çözümü ile tedarikçi ilişkileri kategorisinde büyük ödüle layık görüldü.


Kamu ve özel sektörden çok sayıda profesyonelin katılımı ile İstanbul Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Satınalma ve Tedarik Zinciri Konferansı ve Ödül Töreni'nde, satınalma ve tedarik zinciri yönetiminin önemi farklı perspektiflerden ele alınırken, Standard Profil Grubu İç Denetim Direktörü Kemal Tapkan, “Tedarik Zincirinde Etik” konulu bir konuşma yaptı. Gün sonunda en başarılı tedarikçi şirketlere farklı kategorilerde ödülleri takdim edilirken, 5 kıtada 12 fabrikasıyla dünya çapında üretim gerçekleştirilen Standard Profil Grubu, Ariba çözümü ile Tedarikçi ilişkileri kategorisinde büyük ödüle layık görüldü. Ödülü Standard Profil Grubu adına alan Grup İndirekt Satınalma Müdürü Demet Gülerman; “Satınalma ve IT ekiplerimizin bir arada çalıştığı uzun soluklu bir proje ile Türkiye'de ilk olan bu uygulamaya imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ekiplerimizin bu özverili çalışmalarının ödülle taçlandırılması ise çok gurur verici” dedi.


Standard Profil Grubu, otomatikleştirilmiş onay akışları kullanarak tedarik sürecini geliştiren Ariba çözümü ile ödüle layık görülürken, tedarik sürecini modernize ederek müşterilerine çok daha etkin ve hızlı bir biçimde hizmet vermeye başladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.