STK'lardan yol kontrolüne destek

Korona virüs tedbirleri kapsamında Düzce'nin 3 girişinde de İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri denetim noktaları oluşturdu. Bu noktalarda Düzce'ye giren tüm araç sürücülerinin ve yolcuların ateşleri ölçülürken izin belgeleri de kontrol ediliyor. İl sınırlarında bu noktalarda Afet dernekleri de destek vermeye devam ediyor. İlk kurulduğu gün itibari ile Düzce Arama Kurtarma Ekibi, Düzce Afet Gönüllüleri Derneği ve Düzce Ulusal Keşif Arama Kurtarma Derneği üyeleri gönüllü olarak denetlemelere katılarak desteklerini sürdürüyor.