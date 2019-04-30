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Su arızasına anında müdühale

Düzce Belediyesi vatandaşların su hatları ile ilgili sorunlarına anında çözüm üretiyor.

Hatlarda meydana gelen arızalara anında müdahale eden ekipler, ihbarları değerlendirmede gecikmiyor.


Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip sayesinde su hatları ile ilgili arıza ihbarlarına anında müdahale ediyor. Hiçbir vatandaşın mağdur olmaması için özel kurulan ekip sayesinde özellikle Beyaz Masa'ya yapılan ihbarların değerlendirildiği belirtilen açıklamada “Düzce Belediyesi vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmaya özen gösteren bir kurumdur. Hatlarda meydana gelen sorunlar karşısında herkes kurumumuzdan destek talep edebilir. Ekiplerimiz duruma en kısa sürede müdahale edecektir” ifadeleri kullanıldı.

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