Su baskınında zarar gören çiftçilere 950 bin lira destek verildi

Düzce'de 6-7 temmuz tarihlerinde metrekareye 393.6 kilogram yağış düşmesi sonrasında 3 ilçe ve 13 köyde su taşkınları ve heyelan oluşturmuştu. Bu bölgelerde yapılan çalışmalar ile 189 kişi bulundukları yerlerden tahliye edilmesinin ardından ekipler bölgelerde çalışmalar başlatarak sel afetinin yaralarını kapatmaya başladı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de çiftçilere yönelik yaptığı hasar tespit çalışmalarının ardından 794 çiftçinin zarar gördüğünü belirledi. Sel afeti sebebiyle zarara uğrayan 794 üreticinin tarımsal zararlarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü'nden tarafından üreticilere maddi destek gönderildi. Toplam 950 bin lira ödenek gönderildi. Gönderilen ödemeler üreticilerin hesaplarına aktarıldı.