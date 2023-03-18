Su birikintisine dalan otomobil tıra çarptı: 3 yaralı

Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, TEM otoyolu Kaynaşlı mevkiinde bulunan dinlenme tesisi girişinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ankara'dan İstanbul istikametine gitmekte olan Metin B. idaresindeki 67 ABP 681 plakalı otomobil tesis girişinde yağmur nedeniyle biriken suya dalarak kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halinde duran tırın altına girdi. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye ambulans ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü Metin B.(52) ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Esma B.(47) ve Seda B. (19) yaralandılar.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Düzce'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.