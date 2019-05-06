Su borçlarını ödemeyene yaptırım uygulanacak

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün üzerinde titizlikle durduğu mali disiplin tedbirleri kapsamında çalışmalar başladı. Fiilen harekete geçen Mali Hizmetler Müdürlüğü vatandaşın su borçlarına sadakat ve ödeme oranlarına ilişkin rapor hazırlayarak Başkan Özlü'ye sundu. Raporları inceleyen Başkan Özlü, yaptığı açıklamada “Piyasadan alacağımız yaklaşık 70 Milyon TL'nin 11 Milyon TL'lik kısmını vatandaşlarımızın su borçları oluşturuyor. Değerli hemşerilerime su faturalarını ödemeleri konusunda ricada bulunuyorum. Bu konuda imtiyaz ya da esneme göstermemiz mümkün değil, şimdi borçlulara ilişkin yakın takip başlatacağız” dedi.

Başkan Dr. Faruk Özlü'nün açıklamaları doğrultusunda alınan kararla birlikte su borçlarını ödemeyen vatandaşların sularının kesileceği, borçların düzenli ödenmesi konusunda vatandaşların teşvik edilmesi için çalışmalar yapılacağı ifade edildi.