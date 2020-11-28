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Su deposu 3 aşamalı temizlendi

DÜZCE(İHA) – Cumayeri Belediyesi su ve kanalizasyon ekipleri tarafından ilçenin su ihtiyacının karşılandığı su deposu fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak üç aşamalı olarak temizlendi.


Cumayeri Belediyesi ekipleri su deposunun 6 aylık periyodik bakımı yaptı. Su ve kanalizasyon ekipleri tarafından fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak üç aşamada gerçekleştirilen çalışmalarda önce depo zemininin temizliği yapıldı. Depoların içi ve dışı, sağlığa zararlı olmayan dezenfektan ile temizlendi. Çatlak veya sorunlu alanlar elden geçirilirken depo içindeki su, tahliye edilerek kontrolden geçirildi. Temizliği tamamlanan su depolarının son kontrolü yapılarak tekrar faaliyete sunuldu. Ekipleri bu işlemleri 6 ayda bir yeniliyor.

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