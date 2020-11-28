Su deposu 3 aşamalı temizlendi

Cumayeri Belediyesi ekipleri su deposunun 6 aylık periyodik bakımı yaptı. Su ve kanalizasyon ekipleri tarafından fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak üç aşamada gerçekleştirilen çalışmalarda önce depo zemininin temizliği yapıldı. Depoların içi ve dışı, sağlığa zararlı olmayan dezenfektan ile temizlendi. Çatlak veya sorunlu alanlar elden geçirilirken depo içindeki su, tahliye edilerek kontrolden geçirildi. Temizliği tamamlanan su depolarının son kontrolü yapılarak tekrar faaliyete sunuldu. Ekipleri bu işlemleri 6 ayda bir yeniliyor.