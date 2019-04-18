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Su ve kanalizasyon sorunlarına anında müdahale

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’ne bağlı ekipler mahallelerdeki su şebekesi mesken hat ve bağlantı noktalarında yaşanan arızalara anında müdahale ederek vatandaşların su sıkıntısı yaşamasına izin vermiyor.

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'ne bağlı ekipler mahallelerdeki su şebekesi mesken hat ve bağlantı noktalarında yaşanan arızalara anında müdahale ederek vatandaşların su sıkıntısı yaşamasına izin vermiyor.


Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan açıklamaya göre, “Arızaların yaşanması halinde bizlere ulaşan vatandaşlarımızı mağdur etmemek için ekiplerimiz 7 gün 24 saat görev başındalar. Mahallelerde alt yapıda ve üst yapıda ihtiyaç duyulan tüm çalışmaları vatandaşlara sıkıntı yaşatmadan süratle onarıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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