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Şubat ayında başladı Nisan'da bitti

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Sağlıklı Yaşam Merkezinin otopark kapasitesinin arttırılması amacıyla başlatılan çalışmalar bitirildi.

Hem vatandaşlar için otopark alanı oluşturuldu hem de modern hastane yanında ki kötü görüntü ortadan kalktı.


İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz'ın girişimleri ile Aziziye Mahallesi'nde ki 400 yataklı hastanenin yanında bulunan ve toprak yığınlarıyla kaplı 3 bin 290 metrekare alanın 138 araçlık otopark yapılması için Şubat ayında başlatılan çalışmalarda sonra gelindi. 2 ay gibi kısa sürede tamamlanan çalışmalarla vatandaşların yaralanabileceği ve hem Atatürk Devlet Hastanesi hem de Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne hizmet edecek otopark tamamlandı. Modern hastanenin ve binaların arasına yakışmayan toprak yığının kaldırılması ile ortaya ise modern bir görüntü çıktı.

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