Şükran Öney Anaokulu tüm tedbirleri aldı

Korona virüs salgını sonrasında ilgili bakanlıklarca açıklanan Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon önleme kılavuzuna göre Düzce Şükran Öney Anaokulu, okul genelinde tüm tedbirleri aldı. Okulun kapılarını çocuklara güvenle açabilmek için okul içi ve dışında hijyen kuralları uygulanırken, sınıflarda sıralarda sosyal mesafe kurallarına uygun ayarlandı. Okul girişinde maske ve dezenfeksiyon stantları yerleştirilirken okul içinde de Korona virüs bilgilendirme levhaları yerleştirildi.