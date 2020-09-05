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Şükran Öney Anaokulunda hijyen denetimi yapıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce Şükran Öney Anaokulunda, Okulum Temiz Belgesi kapsamında denetmenler tarafından hijyen tedbirleri dokümantasyon masa ve saha çalışmaları incelendi.


Düzce'deki okullarda Okulum Temiz Belgesi ile ilgili denetim yapıldı. Şükran Öney Anaokulu, Okulum Temiz Belgesi kapsamında Düzceli denetmenler tarafından okulda alınan hijyen tedbirleri ve dokümantasyon masa ve saha çalışmaları incelendi. Denetmenler, okulun acil durum sorumlusu ve hijyen ekibine çok teşekkür etti.


Yapılan denetim sonrası Şükran Öney Anaokulu Okulum Temiz Belgesini almaya hak kazandı.

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