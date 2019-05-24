Şükran Öney Anaokulunda “Okul Dışarıda Günü”

Çocuklar aileleri ile birlikte yaptıkları etkinlikten büyük keyif aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ‘Dünya Oyun Oynama Günü' kapsamında oyunun ve açık havanın çocuğun hayatındaki önemine dikkat çekmek, çocuklar, eğitimciler aileler ve toplumda olumlu farkındalık oluşturmak amacıyla “Oyun her zaman her yerde ve herkese” sloganıyla Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında “Okul dışarıda günü” etkinlikleri düzenleniyor.

Düzce Şükran Öney Anaokulu da bu kapsamda 158 öğrenci ve velilerin katılımıyla “Okul dışarıda günü” etkinliği düzenlendi. Geleneksel çocuk oyunlarından “Yağ satarım bal satarım” ile “ip atlama” oyunu minik öğrenciler ve velilerin katılımı ile oynadılar. Oyunlara neşe içinde katılan anne babalar ve çocukları mutluluk içinde oyunlarını oynadı. Öğrenciler oyunlara katılan anne ve babalarına sanat etkinliklerinde yaptıkları karton kupaları hediye etti.

Anaokulu öğrencileri anne babalarını oyun oynarken izlemenin, birlikte oyun oynamanın sevinç ve mutluluğunu yaşarken veliler ve eğitimciler oyunları oynarken içlerindeki çocuğun mutluluk ve heyecanını yaşadılar. Bu mutlu oyun gününün ardından toplumda olumlu farkındalık oluşturması açısından sosyal medyada #okuldışarıda etiketi ile paylaşım yaptılar.