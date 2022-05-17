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Sulama aracı küle döndü

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı sulama aracı, boşalan tankere su almaya giderken elektrik kontağından çıkan yangın sonucu küle döndü.

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı sulama aracı, boşalan tankere su almaya giderken elektrik kontağından çıkan yangın sonucu küle döndü.


Olay, akşam saatlerinde TEM otoyolu Düzce Gişeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.D. idaresindeki 81 AZ 110 plakalı Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ait Ford marka sulama kamyonu Gişeler mevkiinde refüj sulama çalışmalarının ardından boşalan suyu tekrar depolamaya döndüğü esnada elektrik kontağından bir anda alev almaya başladı. Sürücü Ö.D. tankerde kalan son sular ile yangını söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. Bölgeye gelen İtfaiye ekiplerinin çalışması ile sulama aracındaki alevler söndürüldü. Tamamen küle dönerek kullanılamaz hale gelen araç, çekici vasıtası ile otoparka kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

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