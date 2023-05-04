Sulama sezonu başlıyor

Uzgur yaptığı açıklamada “2023 yılı sulama mevsiminin yaklaşması sebebiyle 12 Mayıs tarihleri arasında Çiftlik regülatöründen ana kanal, yedek kanal ve tersiyer kanallarına su verilmeye başlanacaktır. Ana kanal, yedek kanal ve tersiyer kanallarına su verileceği tarihten itibaren yaklaşmak can ve mal güvenliği açısından tehlikelidir” ifadelerinde bulundu.