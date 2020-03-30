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Sülük toplamak isteyenlere emniyetten cezai işlem

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Cumayeri ilçesinde ilçeye sülük toplanmak için gelen vatandaşlar emniyet ekipleri tarafından uyarılarak haklarında cezai işlem uygulandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesinde ilçeye sülük toplanmak için gelen vatandaşlar emniyet ekipleri tarafından uyarılarak haklarında cezai işlem uygulandı. Cezai işlemin ardından vatandaşlar ilçeden uzaklaştırıldı.


Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona Virüsünden korunmak için alınan tedbirler doğrultusunda tüm vatandaşlara Evde Kal çağrıları yapılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda, Cumayeri'nde sülük toplamak için ilçeye geldiği tespit edilen bir grup İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edildi. Emniyet ekipleri ilçeye dışarıdan geldiği tespit edilen kişilere Covid-19 virüsünden korunma yasağını ihlal ettikleri ve yaptıkları işin alenen yasak olmasından dolayı cezai işlem uyguladı. Tüm uyarılara rağmen sülük toplamak için ilçeye gelen grup yapılan işlemlerin ardından ilçeden uzaklaştırıldı.

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