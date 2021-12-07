Sülük uygulamaları eğitimi düzenlendi

DÜGETAM Eğitim Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde, tabip ve diş tabiplerinden oluşan 12 kişilik katılımcı yer aldı. Sülük uygulamasının önemi ve tarihçesi, sülüğün biyolojisi, metabolizması ve fizyolojisi, sülüğün bakımı, sülük uygulamasının prensipleri, teknikleri, vaka takdimleri gibi konuların yer aldığı eğitim programında, kas - iskelet sistemi, kalp - dolaşım sistemi, sinir sistemi, nöropsikiyatrik rahatsızlıklarda sülük uygulaması, bazı göz hastalıkları, kulak ağrıları ve çınlamaları gibi konularda da önemli bilgiler aktarıldı. Teorik sunumların yanı sıra pratik uygulamalarla katılımcıların en verimli şekilde eğitimden yararlanmaları da sağlandı.

Teorik eğitimlere ek olarak her tür kupa uygulamalarından örnekleri görme ve uygulama yapma imkanı sağlanan eğitim sonunda katılımcılar, son derece yoğun ve verimli bir kurs geçirdikleri için Düzce Üniversitesi'ne teşekkür ettiler.

Eğitim sonunda yapılan teorik ve uygulamalı sınavdan başarılı olanlar, Sağlık Bakanlığı onaylı Sülük Uygulamaları Sertifikası almaya hak kazandı.