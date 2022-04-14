İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Şüphe üzerine durdurulan araçtan 3 bin 150 lira sahte para çıktı

Düzce’de jandarma ekipleri tarafından durdurulan kamyonetteki iki şahsın yapılan üst aramasında 63 adet sahte 50 TL ele geçirildi.

Düzce'de jandarma ekipleri tarafından durdurulan kamyonetteki iki şahsın yapılan üst aramasında 63 adet sahte 50 TL ele geçirildi.


Düzce il Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri D-100 karayolunda uygulama gerçekleştirdi. Şüphe üzerine durdurulan kamyonetteki sürücü ve yolcunun üst araması yapıldı. Aramada şahısların üzerinden 63 adet sahte 50 TL'lik banknot ele geçirildi.


Şahıslar, işlemleri yapılmak üzere gözaltına alındı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.