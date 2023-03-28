Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları araçta, metamfetamin, ecstasy hap ve sentetik ecza ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu ticareti yapmak suçu dahilinde yürütülmekte olan soruşturmada Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Terzialiler Mahallesi'nde durumundan şüphelenilip durdurulan Düzce plakalı araçta ve araçta bulunan C.M. ve G.D. isimli şahısların yapılan üst aramasında; 2 parça halinde toplam 144 gram metamfetamin, 2 adet ecstasy hap, 1 adet sentetik ecza ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 550 TL ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan ve Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklamaya sevk edilen iki şüpheli, Düzce Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı.