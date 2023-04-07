Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

Düzce'de polis ekipleri tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan araçtan uyuşturucu madde çıktı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığımızca uyuşturucu madde ticareti yapma suçu dahilinde yürütülmekte olan soruşturmada Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada merkez Sancaklar Mahallesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan İzmir plakalı araçta bulunan B.U.G. isimli şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi. Araçta

75 gram sentetik kannabinoid, 1 gram Metamfetamin ve uyuşturucu madde öğütücü ele geçirildi.

Şüpheli şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.