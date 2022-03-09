Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu madde çıktı

Düzce'de polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta bir miktar metamfetamin ile esrar bulundu.

Edinilen bilgiye göre, uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine S.S.'nin kullandığı aracı durdurdu. Araçta ve şahsın üzerinde arama yapan ekipler, 131 gram metamfetamin ile 3 gram esrar buldu. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü. Tamamlanan işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen S.S., 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.