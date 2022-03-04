Şüpheli hareketleri ele verdi

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Beyköy Beldesinde Jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimde şüpheli hareketler sergileyen şahsın üzerinden kurusıkıdan geçme ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Merkez Beyköy Beldesi'nde Jandarma ekipleri tarafından yapılan önleyici hizmet devriyesi esnasında şüpheli hareketler sergileyen H.Y. isimli şahsın üst araması yapıldı. Aramasında 1 adet kurusıkıdan geçme 9 mm ruhsatsız tabanca ve 3 adet 7.65 mm çapındaki tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.