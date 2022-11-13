Şüpheli şahıs durduruldu, uyuşturucu madde yakalandı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de hal ve hareketlerinden şüphelenilen şahsın üzerinde ve aracında yapılan kontrollerde uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahıs uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.

Düzce'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şehir merkezinde hal ve hareketlerinden şüphelenilen bir kişi Burhaniye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde durduruldu. Araçta bulunan A.B. isimli şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada 20 parça toplam daralı 17.8 gram metamfetamin, 14 adet ectasay ve 1 adet ruhsatsız silah ve silaha takılı vaziyette fişekler ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığının “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak“ suçu çerçevesinde yürütülmekte olan soruşturmaya esas olmak üzere şahıs tutuklandı.