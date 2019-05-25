Sürdürülebilir bir yaşam için sıfır atık

Düzce Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Topluluğu'nun düzenlediği “Sıfır Atık” adlı konferansta Düzce Valiliği Şehircilik İl Müdürlüğü'nde çevre mühendisi olarak görev yapan Özlem Anakan ve Selin Ece Yerli, geri dönüşüm konusunda önemli bilgiler paylaştı.

Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Topluluk Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Özge Pınarcık, sürdürülebilir bir hayat için kullanılan eşyaların geri dönüşüme kazandırılmasının önemine değinerek, gelecek nesillere temiz ve doğal kaynakların tükenmediği bir dünya bırakmak için geri dönüşüm farkındalığının kazandırılması gerektiğini vurguladı. Konferansın herkes için faydalı geçmesi temennisinde bulunan Dr. Öğr. Üyesi Özge Pınarcık etkinlikte emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

Gerçekleştirilen açılış konuşmasından sonra sunumunu yapmak için kürsüye davet edilen Çevre Mühendisi Özlem Anakan, Sıfır atık Projesi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 26.09.2017 tarihinde başlatıldığını söyledi. Sıfır Atık Projesi'nin Ankara'dan başlamak üzere; kamu kurum/kuruluşlarında, havaalanı, liman, marina, otogar, tren garı, eğitim kurumlarında, alışveriş merkezlerinde, hastanelerde, eğlen dinlen tesislerinde, büyük iş yerlerinde ve 2023 yılına kadar bütün ülke safında yayılacağını ifade eden Anakan, Düzce Valiliği bünyesinde sıfır atık projesini hayata geçirmeye yönelik olarak “Sıfır Atık Yönetim Planı” ve “Sıfır Atık Eylem Planı” oluşturulduğunu ve uygulanmaya başladığını dile getirdi.