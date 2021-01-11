Sürekli araştırma içinde olun

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DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi 25.

kuruluş yıl dönümünde, Orman Fakültesinden mezun olduktan sonra ülkenin dört bir yanındaki üniversitelerde çalışmalarını yürüten akademisyenlerle bir araya geldi.


Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu'nun da katılım gösterdiği programın Moderatörlüğünü yapan Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Uzun, Orman Fakültesi'nin ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nün gelişimini anlattı. Orman Fakültesi'nin başarılarla dolu 25 yılını geride bırakarak asırlık yolculuğuna çıktığını ifade eden Prof. Dr. Osman Uzun, Orman Fakültesi'nin kuruluşundan bu güne kadar emeği geçen herkese teşekkür etti.


Düzce Üniversitesinde geçen öğrencilik yıllarından akademisyenliğe kadar giden başarı hikayelerini anlatan Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü mezunu akademisyenler, öğrencilerin başarmak için sürekli araştırma içerisinde olması gerektiğini, sabırlı olmalarını ve sorunlar karşısında pes etmemeleri gerektiğini vurguladılar. Mezun olacak öğrencilerin başarısızlıktan korkmaması gerektiğini vurgulayan konuşmacılar, her başarısızlıktan öğrenecekleri çok şey olduğunu ve sürekli deneme içerisinde olmaları gerektiğinin altını çizdiler. Düzce Üniversitesi'nden mezun olmanın hiçbir dezavantajını yaşamadıklarını vurgulayan konuşmacılar, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi'nin donanımın ve akademik kadronun oldukça iyi olduğunu, öğrencilere mezun olmadan yeterli bilgi ve beceriyi kazandırdıklarını ifade ettiler.

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