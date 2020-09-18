Suriye Ulusal Koalisyon'dan Kızılay şehidine ziyaret

Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Nasır Alhariri, Suriye'nin El-Bab şehrinde görevli olduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda şehit düşen Düzceli Mehmet Arif Kıdıman için taziye ziyaretlerinde bulunarak Kızılay Düzce Şubesi ve şehidin ailesini ziyaret etti.

Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Nasır Alhariri, Kızılay Düzce Şubesini ziyaret ederek Suriye'nin kuzeyinde görevli Türk Kızılay ekibinin bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Türk Kızılay personeli Mehmet Arif Kıdıman için başsağlığı diledi. Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın ve yetkililer ile bir araya gelen Nasır Alhariri, “Suriye'de şehit olan kardeşimiz Mehmet Arif Kıdıman'a Allah'tan rahmet dilerim sizlere ve ailesine başsağlığı dilerim” ifadelerinde bulundu. Daha sonra Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Nasır Alhariri, Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın ve beraberindekiler, Şehit Kıdıman'ın baba ocağına taziye ziyaretinde bulundu. Burada Şehit Kıdıman'ın ailesiyle bir araya gelerek üzüntülerini dile getiren SMDK Başkanı Alhariri, Şehit Mehmet Arif Kıdıman'ın annesi Emine Kıdıman'a Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.