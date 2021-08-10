Sürücü ve yayaların güvenliği için

Ekipler, Konuralp'te başlattıkları çalışmaları Bahçeşehir'de devam edecek.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, şehrin dört bir yanında farklı noktalarda çalışmalarını yürütüyor. Özellikle yoğun yağmur yağışından dolayı kayma ve çökme oluşan yolların daha güvenli olması için istinat duvarı çalışmalarına ağırlık veren ekipler, Konuralp Orhangazi Mahallesi 500. caddede 120 metrelik istinat duvarını tamamladı. En yüksek bölümünün 4 metre olduğu istinat duvarında 500 metreküp taş kullanıldı.

Düzce belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipler yağmur suyundan dolayı tehlike arz eden istinat duvarlarını yenilerken Bahçeşehir bölgesinde vatandaşların en çok şikayet ettiği yerleri de kısa sürede düzenleyecek. Ekipler, sürücülerin ve yayaların can güvenliğini sağlamak için hızlı ve etkin bir şekilde çalışmalarını sırasıyla gerçekleştirecek.