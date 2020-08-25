Sürücüler hız yapmasın diye kesiciler yapıldı

DÜZCE (İHA) –Düzce'de Azmimilli Mahallesi'nde cadde ve sokaklarında hız yapan sürücülerin önüne geçebilmek için Düzce Belediyesi ekiplerince hız kesiciler yapıldı. Mahalle genelinde artık sürücüler hız yapamayacak.

Azmimilli Mahallesi'nde cadde ve sokaklarda sürücüler hız yapmaya başladı. Bunun üzerine vatandaşlar Düzce Belediyesi'nden bölgede önlem almasını istedi. Ekipler bölgede yapılabilecek çalışmaları belirlemesinin ardından Azmimilli Mahallesi'ne bağlı cadde ve sokak üzerinde hız kesiciler yaptı. Yapılan çalışmanın ardından mahalle halkı Düzce Belediyesi'ne teşekkür etti.