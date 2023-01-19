Süt üreticiliği için 12 aileye 650 bin TL destek

Düzce'de 12 aileye süt üreticiliği için 130 bin TL'si hibe 650 bin TL destek kredisi verildi.

Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk orman köylülerinin yerinde istihdamının sağlanması ve gelirlerinin arttırılması için ekonomik amaçlı ORKÖY dahilinde süt sığırcılığı alanlarında gelirlerini artıcı destek kredisi verdiklerini belirtti.

Ekonomik amaçlı olarak süt koyunculuğu ve süt sığırcılığı gibi hayvancılık desteklerinin faizsiz olduğunu vurgulayan Şentürk, Düzce'de 2022 yılında 3 orman köyünde 12 aileye 2 baş süt sığırcılığı projesiyle 130 bin TL'si hibe olmak üzere 650 bin TL kredi desteği verdiklerini ifade etti.

İhtiyaç doğrultusunda orman köylüleri için projeler geliştirerek daha müreffeh şartlara ulaşmaları için gereken gayreti gösterdiklerini belirten Mahmut Şentürk ferdi desteklerle orman köylüsünün refah seviyesini iyileştirmenin, ormanlar üzerindeki baskıyı azaltmanın ve istihdam oluşturarak gelir elde etmelerinin amaçladığını dile getirdi.

ORKÖY dahilinde 2022 yılında olduğu gibi 2023 yılında da kredi desteğinin devam edeceği bildirildi.