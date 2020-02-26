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SVO hastası helikopter ile Düzce'ye nakledildi

DÜZCE (İHA) – İstanbul Cerrahi Hastanesi’nde Serebrovasküler (SVO) hastalığı tanısı ile yatan 79 yaşındaki F.

DÜZCE (İHA) – İstanbul Cerrahi Hastanesi'nde Serebrovasküler (SVO) hastalığı tanısı ile yatan 79 yaşındaki F.A., Sağlık Bakanlığı'na bağlı Hava Ambulansı ile Düzce'ye getirildi. A.'nın tedavisine Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Palyatif bakım merkezinde sürdürülecek.


Sağlık Bakanlığı tarafından bir çok acil durumlarda hava ambulansı kullanılıyor. İstanbul Cerrahi Hastanesi'nde tedavisi süren 79 yaşındaki F.A. içinde hava ambulansı kullanıldı. Serebrovasküler (SVO) tanısı ile hastanede yatan A.'nın durumu kritikleşince Hava Ambulansı istendi. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Merkezi'ne sevk için İstanbul'dan havalanan hava ambulansı, kısa süre içerisinde Düzce'ye getirildi. Palyatif Bakım Merkezi'ne kısa sürede ulaştırılan F.A.'ın tedavisi Düzce'de sürdürülecek.

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