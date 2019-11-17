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Tabelada mahsur kalan kedi kendini kurtarmaya çalışanları çaresiz bıraktı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de bir iş yerinin reklam tabelası üzerine çıkarak inmeyi başaramayan kediyi kurtarmak için uzun süre mücadele eden esnaf, ne yaptıysa başarılı olamadı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de bir iş yerinin reklam tabelası üzerine çıkarak inmeyi başaramayan kediyi kurtarmak için uzun süre mücadele eden esnaf, ne yaptıysa başarılı olamadı. Kurtarma çalışmaları sırasında korkan kedi, kaçarak uzaklaştı.


Düzce'de İstanbul Caddesi üzerinde meydana gelen olayda bir esnafın dükkanının üzerinde bulunan reklam panosunun üzerine kedi çıktı. Çıktığı yerde inemeyerek mahsur kalan kedinin korktuğu düşünen esnaf, eline aldığı kutunun içine ekmek kırıntıları koyarak kediyi indirmek için kurtarma çalışması başlattı. Uzun süre uğraşan esnafın bütün çabalarına rağmen kedi bulunduğu yerden inmedi. Kurtarma çalışmaları sırasında korkan kedi, bulunduğu yerden kaçarak, uzaklaştı. Uzun süre kediyi kurtarmaya çalışan esnaf ise başarısız olunca çaresiz bir şekilde içinde dükkanına geri döndü.

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