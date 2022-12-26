Takım halinde 3. oldular

Düzce Belediyesi Spor Akademisi çatısı altında mücadele eden güreş sporcuları, Kocaeli ve Bursa'nın ardından Sakarya'da düzenlenen serbest güreş turnuvasında da büyük bir başarı sergileyerek 20 takım arasında üçüncü oldu.

Düzce Belediyesi Spor Akademisi, güreş sporcularının elde ettiği başarılarla göz doldurmaya devam ediyor. Sporcular, Kocaeli ve Bursa'da katıldıkları turnuvalarda gösterdikleri başarılarına Sakarya'da düzenlenen Secati Eker Serbest Güreş Turnuvası'nı da ekledi. Söğütlü Belediyesi tarafından düzenlenen ve 20 takımdan 190 sporcunun mücadele ettiği U-15 yaş turnuvasında ilk olarak 38 kilogramda mindere çıkan Kazım Görgün ile birincilik elde etti.

Ardından mindere çıkan 41 kilogramda Ensar Demirbayraklı ikinci olarak kürsüye çıkarken, 48 kilogramda mücadele eden Göktuğ Akbal birinci, Kaan Çıldır ise üçüncü olarak turnuvayı tamamladı.

Elde edilen sonuçlar çerçevesinde takım klasmanında ise üçüncülüğü elde etti.