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Takla atan aracın sürücüsü kayıplara karıştı

Düzce’de D-100 karayolunda meydana gelen trafik kazasında otomobil önündeki araca çarparak takla attı.

Düzce'de D-100 karayolunda meydana gelen trafik kazasında otomobil önündeki araca çarparak takla attı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü kaza yerinden kaçtı.


Kaza; dün akşam saatlerinde D-100 Karayolu Gölyaka sapağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Düzce'den Sakarya istikametine gitmekte olan V. İ.'nin kullandığı otomobil aynı istikamete gitmekte olan Ş.Ç.'nin kullandığı otomobile çarparak takla attı. Takla atan araçtan çıkan sürücü daha sonra kayıplara karıştı. kaza nedeniyle belli bir süre traiğe kapanan yol araçların çekilmesi ile tekrar açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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