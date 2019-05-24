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Takla atan otomobil ağacı ve elektrik direğine çarparak durabildi: 2 yaralı

Düzce Kuzey çevre yolunda kontrolden çıkan otomobilin takla atarak refujdeki ağaçlara ve elektrik direğine çarptı.

2 kişinin yaralandığı kazada otomobilin çarptığı direkteki elektriği kesmek için ekipler uzun süre çaba harcadı.


Kaza, öğle saatlerinde Düzce Kuzey Çevre yolu AFAD Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Erdi K. idaresindeki 81 ES 767 plakalı otomobil, kuzey çevre yolu AFAD Kavşağı mevkiine geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refuje fırladı. Refujde önce ağacı biçen otomobil ardından elektrik direğine çarparak takla attı. Ters vaziyette kalan otomobilde bulunan sürücü Erdi K. ile Sezer Ö. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.


İtfaiye ekipleri yaralıların hastaneye kaldırılmasının ardından takla atarak ters dönen otomobilin elektrik aksamını kesebilmek için uzun süre uğraştılar. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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