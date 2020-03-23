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Taksi ve durakları da temizliyor

Akçakoca Belediyesi dezenfeksiyon ekibi, ilçede bulunan taksi duraklarında ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yapmaya başladı.


Akçakoca Belediyesi, vatandaşları korona virüsü salgınından korumak amacıyla ilçe genelinde bir dizi tedbir alarak ilaçlama ve dezenfekte işlemleri gerçekleştiriyor. Akçakoca Belediyesi, ilçe genelinde yapılan ilaçlama ve dezenfekte işleminin ardından, taksi duraklarında da ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yapmaya başladı.


Akçakoca Belediyesi Veterinerlik İşleri Birimi ve Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde ilaçlama ve dezenfeksiyon yapan ekiplerin yanında yeni bir takviye dezenfeksiyon ekibi oluşturuldu. Zabıta Müdürlüğü ekipleri eşliğinde Akçakoca Belediyesi dezenfeksiyon ekibi ilçede bulunan Hastalıkların en çok yayılma riski taşıdığı alanlardan olan taksi durakları ve taksiler, püskürtme yöntemiyle ilaçlanarak virüslere karşı dezenfekte edildi.

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