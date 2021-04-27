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Tam kapanma öncesi en kalabalık son pazar

DÜZCE(İHA) – Korona virüs salgını sonrasında uygulanacak tam kapanma öncesinde Akçakoca Salı pazarı son bir yılda en kalabalık gününü yaşıyor.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tam kapanma açıklamasından sonra kapanmaya 3 gün kala tüm vatandaşlar pazar yerlerini doldurdu. Ramazan ayının da etkisiyle vatandaşlar Akçakoca'da her Salı kurulan pazara akın etti. Pazar esnafının bu yoğunlukta yüzü gülerken, çoğunlukla iftarlık malzemeler ile sebze ve meyve alışverişi yapıldı. 18 Mayıs'a kadar kapalı kalacak Salı pazarı son satışlarını yaptı.

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