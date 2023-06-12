Tarihi dokuya uygun şekilde yapılacak

Faruk Özlü, Konuralp bölgesindeki çalışmalar hakkında açıklamada bulundu. Çalışmaları yerinde gözlemleyen Başkan Özlü açıklamasında; ‘Konuralp'in yol ve kaldırımları tarihi dokuyla bütünlük sağlayacak' dedi.

Düzce Belediyesi şehrin dört bir yanında yeniden inşa, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Şehrin kuzeyinde Akçakoca Yolu üzerinde yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelen Konuralp Antik Kenti ve çevresinde de sezonun açılması ile birlikte çalışmalar hızlandı. Yol ve kaldırım yenileme çalışmaları hafta sonu itibariyle hızını artırırken Başkan Özlü de mesaisine buradaki çalışmaları inceleyerek başladı. Konuralp girişinde yürütülen çalışmaları incelerken açıklamada bulunan Özlü, Konuralp'deki çalışmaların Anıtlar Kurulu gözetiminde ve gerekli görüşmeler yapılarak yürütüldüğünü söyleyerek “Konuralpliler buradaki kaldırım ve yollardan şikayetçi oluyorlardı. Araçlarının aksamlarının bozulduğunu söylüyorlardı. O günden bu yana çalışıyoruz. Anıtlar Kurulu'muz ile de görüştük. Buradaki kaldırımları ve yolları düz, pürüzsüz taşlarla yeniliyoruz. Bu Konuralp için ana yolun pürüzsüz taşlarla döşendiği bir alan olacak. Benzer şekilde ana yolu yaparken kaldırımları da yeniliyoruz” şeklinde konuştu.

“Konuralp Düzce'nin kalbidir”

Konuralp'de çalışma olmadığı iddiası hakkında da konuşan Başkan Özlü, üç yıldır devam eden kazılarda gelinen noktanın bu iddiaya karşı en büyük ispat olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Genelde şöyle bir söylem var; Konuralp'e bir şey yapılmıyor, ihmal ediliyor diye. Bu tamamen yanlış bir söylemdir. Tamamen duygusal bir söylemdir. Konuralp Düzce'nin kalbidir. Biz Konuralp'e büyük önem veriyoruz. Bunu üç yıldır yaptığımız kazılarla ispatlamış olduk. Konuralp'te güzel bir park inşa ettik. Şimdi de kaldırım ve yolları Konuralplilerin memnun olacağı bir şekilde taşlarla döşüyoruz. Konuralp'e hayırlı olsun.”

Ana güzergah yenilenecek

Konuralp'deki yol ve kaldırım yenileme çalışmaların detaylı hakkında da bilgi veren Başkan Özlü ana noktalar başta olmak üzere Konuralp'in tarihi dokusuna yakışır yol ve kaldırımlar yapılacağını belirtti ve şunları söyledi: “Bu çalışma; Konuralp'in girişi, müzenin olduğu bölge, meydan ve meydandan Akçakoca yoluna çıkış yapan ana güzergahı kapsıyor.”