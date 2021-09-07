Tarihi eser kaçakçılığına jandarma 'dur' dedi

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarati çalışmalar neticesinde Orhangazi Mahallesi'nde durdurulan bir otomobil içerisinde Bizans ve Roma Dönemi'ne ait sikkeler ele geçirildi.

Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışma ile tarihi eser kaçakçılığı yapmaya çalıştığı tespit edilen 1 kişi kıskıvrak yakalandı. Yapılan açıklamaya göre, Orhangazi Mahallesi'nde A.Ö.'ye ait otomobil jandarma ekiplerince durduruldu. Araç içerisinde yapılan kontrollerde 3 adet Bizans Dönemi'ne ait 3 adette Eski Roma Dönemi'ne ait bakır ve bronz sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs işlemleri için jandarma komutanlığına götürülürken, ele geçirilen sikkelerin Konuralp Müze Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.