Tarihi İpek Yolu trail koşusu 700 sporcu ile start aldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Tarihi İpek Yolu Trail Koşusu 700 atletizmcinin katımı Vali Cevdet Atay'ın start vermesi ile başladı.

Düzce Valiliği, Düzce ve Çilimli Belediyeleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Düzce Üniversitesi ve Atletizm Federasyonu'nun ortaklaşa düzenlediği Tarihi İpek Yolu Trail Koşusu 700 sporcunun katımıyla M.Ö. 3. yüzyıla uzanan Prusias Ad Hypium Antik Kentinde tarih ve doğanın içinde başladı.

20 kilometrelik İpekyolu koşusu, 3 kilometrelik su kemeri koşusu ve 5 kilometrelik atlı kapı koşunun startını Düzce Valisi Cevdet Atay yaptı. Koşucular startının verilmesiyle birlikte koşu Roma Köprüsüne, Atlı Kapı, Tarihi su kemerleri ve antik tiyatro önünde son bulacak.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, koşuda dünya derecesi olan sporcuların da yer aldığını belirterek, “Tarihi İpek Yolu koşusunun bugün startını verdik. Üç parkur belirledik. Düzce'mizin doğal güzellikler ve tarihi dokusu ile doğa uyumunu Tarihi İpek Yolu koşusunda buluşturduk. Yaklaşık 700 sporcunun katıldığı 3 parkurlu yarışmamızı başlattık. İlimizin tanıtımı ve ülkemizin sporcuları ve bu atletizm branşında başarı elde etmiş, dünya derecesi olan sporcuları buraya getirdik. Konuralp'in tarihi dokusunu ve antik kentin çalışmasını, Batı Karadeniz'in en büyük amfi tiyatrosunun tarihi kalıntısının olduğu bölgedeyiz sporcularımızın başlama yerlerini belirledik, varış noktası da inşallah burası olacak” ifadelerinde bulundu.