Tarihi kalenin yolunda yenileme çalışması

DÜZCE(İHA) – Birleşmiş Milletler Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan tarihi Akçakoca Ceneviz Kalesi'ne giden yolda yenileme çalışması başlatıldı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yer alan ve UNESCO tarafından Dünya Miras Geçici listesinde yer alan tarihi Akçakoca Ceneviz Kalesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon çalışmaları bir yandan devam ederken bir yandan da Akçakoca Belediyesi kaleye giden yollarda yenileme çalışmalarına başladı. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, kalede yapılan restorasyon çalışmalarının bitmeden yolda ki çalışmaların bitmesi talimatını verdi. Başkan Yanmaz, Mavi Bayraklı Kale Plajı, Kadınlar Plajı ile restorasyon çalışması tamamlanmak üzere olan Ceneviz Kalesi'ne giden yolun bir an önce tamamlanmasını istedi. Kale'ye çıkan güzergâhta tretuvar çalışmalarını sürdüren ekipler, yaya, yürüyüş ve bisiklet yolunu tamamladıktan sonra sıcak asfalt ve taş kaplama çalışmaları yapacaklar.