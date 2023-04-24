Tarihi yapılarıyla göz dolduracak

Düzce'nin en önemli meydanlarından biri olan Cedidiye Cami ve Belediye binası önündeki alana karakter kazandıracak kent meydanı projesinde yapıların inşası tüm hızıyla sürüyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün kente karakteristik alanlar kazandırmak amacıyla başlattığı Kent Estetiği Projesi'nin kısımlarından İstanbul Caddesi Yayalaştırma Projesi ve Millet Bahçesi tamamlanırken son etabı Cedidiye Kent Meydanı Projesi'nde çalışmalar devam ediyor. Düzcelilerin yakından bildiği kentin ikinci büyük meydanında Cedidiye Cami, çarşı ve meydanı bütünleştirecek projede alana planlanan tarihi yapılarda inşa çalışmaları devam ediyor. Ekipler yağışlı havaların etkili olması ve Ramazan Bayramı dolayısıyla ara verdikleri çalışmalara çatı oluklarının montajı ve dış duvarların cami mermerleri ile aynı şekilde kaplanması ile devam ediyor.

Dükkanların ince işçilik çalışmalarına başlanırken dış kaplamaların yanı sıra çatı iskeletinin tamamlanması ile birkaç gün içinde yapının çatı kapama işi de yapılacak. Çalışmalar hakkında bilgi veren ekipler, hava muhalefeti dolayısıyla sekteye uğrayan çalışma planının hızlandırılarak yürütüldüğünü belirterek bayram tatili sonrası hava şartları uygun olduğu takdirde yapım işlerinin aralıksız süreceğini belirtti.