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Tarım aracı takla atıp yol kenarına savruldu: 5 yaralı

Düzce’de takla atan tarım aracı 'pat pat'ta bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza, Beyciler Mahallesi Çavuşlar TOKİ Konutları mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Çavuşlar Mahallesi istikametine gitmekte olan Onur K. idaresindeki 'pat pat' diye tabir edilen tarım aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla attı. Kazada pat pat sürücüsü Onur K. ile birlikte pat patın kasasında bulunan Furkan A., Muhammed Ali A., Nurullah Ç. ve Yunus Ç. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servislerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Onur K.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.  

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