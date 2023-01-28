Tarım sigortaları bilgilendirme toplantısı yapıldı

Çiftçiler tarım sigortaları konusunda bilgilendirildi.

Tarım sektörünü tehdit eden risklerin teminat altına alınabilmesi maksadıyla Düzce genelinde devlet destekli tarım sigortalarının işleyişi hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Düzce Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, sigorta sistemi ile ilgili genel değerlendirme yapılarak, yenilikler ve uygulamalar hakkında bilgi verildi.

Toplantıda konuşan Düzce Tarım ve Orman Müdürü Yardımcısı Sadık Kelez, "Tarım Sigortalarında asıl gaye, doğal afet ve hastalıkların tarım ve hayvancılıkta neden olduğu zararları, belirli oranlarda karşılayıp, üretimin devamlılığını sağlamaktır. Üreticilerimizin yaşayacağı afetten etkilenmeleri durumunda zararlarını en aza indirmeleri, poliçelerinin en az yüzde 50'si ve belli şartlarda yüzde 67'ye kadar devlet desteğinin sağlandığı tarım sigortasını yaptırmaları ile mümkün olacaktır" dedi.

Devlet destekli tarım sigortaları 2023 yılı uygulamaları, nabati ürün ve hayvan hayat sigortaları hakkında katılımcılara sunum eşliğinde bilgilendirmede bulunuldu.

Toplantı, katılımcıların sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi.