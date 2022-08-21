Tarım ve ormanın önemi sergiyle anlatıldı

DÜZCE (İHA) – Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Düzce'de "Tarım Orman ve İnsan" konulu fotoğraf sergisi düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilk kez 2009 yılında başlattığı "Tarım Orman ve İnsan" konulu fotoğraf yarışmasının bu yılki teması "Çiftçi Varsa Hayat Var" olarak belirlenmişti. Yarışmada dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan fotoğraflar Türkiye'nin her köşesinde sergilenirken, Düzce'de de fotoğraf sergisi açıldı. 67 fotoğraf ile alışveriş merkezinde açılan sergi yoğun ilgi gördü.